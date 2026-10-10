Rimini, aggressione all’autista dell’autobus a Santa Giustina: individuato il responsabile

La Squadra Mobile ha tempestivamente individuato il presunto autore di un’aggressione ai danni di un autista di autobus del trasporto pubblico, avvenuta il 5 ottobre scorso a Santa Giustina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, della Repubblica Dominicana di 38 anni, avrebbe minacciato e aggredito il conducente, italiano di 48 anni, provocandogli lesioni, danneggiando le apparecchiature di bordo e determinando l’interruzione del servizio di trasporto.

L’aggressione sarebbe nata da una discussione relativa all’orario di partenza del bus, poiché l’indagato avrebbe lamentato il fatto che il bus fosse ormai fermo da parecchio tempo alla fermata, mentre l’autista avrebbe riferito che stava semplicemente rispettando gli orari previsti.

L’indagine si è sviluppata tramite l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del mezzo e delle banche dati in uso alle forze di polizia, che ha permesso di arrivare tempestivamente all’identificazione del presunto responsabile, noto agli investigatori anche per altri reati nel passato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini per i reati di lesioni aggravate, minacce e danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.