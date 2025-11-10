Rimini, aggredito un autista di Start Romagna: “Le immagini delle telecamere girate alle forze dell’ordine”

Questa mattina a Rimini lungo la Linea 4 un autista di Start Romagna è stato aggredito mentre era in servizio, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Lo annuncia Start Romagna in una nota, aggiungendo di avere “già isolato le immagini del circuito interno in attesa di fornirle alle forze dell’ordine”.

“Sono situazioni inaccettabili – il commento del presidente Andrea Corsini – e la gravità non è alleggerita dalla certezza che i responsabili sono regolarmente individuati grazie alle telecamere interne presenti su tutti i bus. Lavoriamo per portare a compimento anche i protocolli di sicurezza con le questure dei vari bacini romagnoli perché abbiamo il dovere di tutelare passeggeri e personale. All’autista esprimiamo tutta la nostra solidarietà, in giornata lo contatterò per manifestargliela direttamente, con la speranza che certi fatti trovino adeguato contrasto”.