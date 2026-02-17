Rimini. Aggredisce un vigilantes alla Fiera della Birra e si abbassa i pantaloni: denunciato 27enne ultras del Rimini

Fuori programma oggi pomeriggio all’evento Beer&Food Attraction, in corso alla Fiera di Rimini. Un 27enne riminese di origini cubane, verosimilmente ubriaco, intorno alle 15 ha aggredito un vigilantes in servizio alla manifestazione, rendendo necessario l’intervento di una volante della polizia di Stato. Non è chiaro di preciso cosa abbia scatenato l’aggressione, ma pare che tutto sia nato da una normale discussione per futili motivi poi degenerata. Il visitatore, ultras del Rimini, ha prima spintonato e poi morso al naso il vigilantes. Non contento, per completare il “lavoro”, ha perfino deciso di abbassarsi i pantaloni davanti ai presenti in visita ai vari padiglioni.

Momenti di tensione, stemperati però dall’arrivo degli agenti che, dopo aver calmato il giovane ancora alterato, lo hanno fatto salire sulla volante per accompagnarlo in questura. Identificato e rilasciato poco dopo, il 27enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni