Rimini, aggredisce un turista per rubargli il cellulare: subito scoperto e arrestato

La scorsa notte la Polizia di Rimini ha arrestato un giovane senegalese, responsabile del reato di rapina aggravata. Attorno alle 4 una volante è stata fermata da un turista riferendo che gli avrebbero rubato il proprio cellulare. Avendo attivato il gps, veniva localizzato in una via limitrofa e subito i poliziotti, insieme alla vittima, si mettevano alla ricerca del ladro che veniva rintracciato poco dopo e alla vista degli agenti, il ragazzo si fermava immediatamente. Il giovane ha consegnato il telefono ai poliziotti: la vittima riconosceva senza alcun dubbio, riferendo che poco prima in spiaggia lo aveva preso per le braccia immobilizzandolo mentre un altro individuo dopo aver infilato una mano all’interno della tasca dei pantaloni, gli portava via il cellulare. L’autore del furto è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito e veniva tratto in arresto per il reato di rapina propria aggravata e veniva disposta la traduzione presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida