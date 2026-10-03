Rimini, aggredisce un ragazzo con una bottiglia e gli porta via il monopattino

RIMINI. Minaccia due ragazzi con una bottiglia di vetro e porta via il monopattino di uno dei due. L’autore del gesto è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. I fatti si sono verificati giovedì attorno alle 13. A intervenire è stata una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio sul territorio, fermata da uno dei due ragazzi aggrediti poco dopo la rapina. I poliziotti hanno inseguito l’uomo, uno straniero che era scappato su un bus dove ha cercato di nascondersi tra la gente, lo hanno fermato e portato in Questura dove si è potuto accertare che su di lui gravano numerosi precedenti contro il patrimonio e la persona. Riscontrata la pericolosità sociale ed il rischio di reiterazione, l’uomo è stato portato in Casa Circondariale di Rimini.