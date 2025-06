Rimini, aggredisce un’infermiera al Pronto Soccorso: 47enne bloccata e denunciata

La scorsa notte i Carabinieri di Rimini, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Rimini Porto e della Polizia di Stato, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini per contenere una donna in forte stato di agitazione.

La donna, una 47enne senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, era giunta in ospedale poco prima a bordo di un’ambulanza in quanto soccorsa dal personale del 118 mentre vagava in strada a Coriano, in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, improvvisamente e senza motivo, la donna si scagliava contro un’operatrice sanitaria colpendola al braccio con un oggetto in legno appuntito, provocandole una lieve ferita lacero-contusa al braccio. Il personale medico allertava le forze dell’ordine che intervenivano tempestivamente sul posto: per tutta risposta la 47enne tentava di aggredire anche i militari costretti a ricorrere all’uso del taser in dotazione per immobilizzarla in sicurezza, sedarla e trattenerla poi in osservazione al reparto. Conclusi gli accertamenti, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni personali a esercente una professione sanitaria e resistenza a pubblico ufficiale.