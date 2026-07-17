Rimini, aggredisce la barista per portare via il fondo cassa: arrestato dopo un inseguimento

RIMINI. Nelle prime ore del mattino di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un ragazzo marocchino, resosi responsabile del reato di rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, alle 05.50 circa, la locale Sala Operativa ha inviato una volante in zona Miramare poiché la titolare di un bar aveva riferito che all’interno era presente un soggetto che stava portando via il fondo cassa. Lo stesso vistosi scoperto dalla donna, l’aveva colpita e si era dato alla fuga. Visto ciò che stava accadendo, il personale addetto alla sicurezza si è messo all’inseguimento.

Appena arrivati sul posto i poliziotti hanno preso informazioni dall’addetto alla sicurezza che hga indicato la direzione di fuga dell’uomo. Gli operatori lo hanno raggiunto ma quest’ultimo ha colpito con dei calci uno degli agenti e si è dato nuovamente alla fuga. Ma non è andato lontano perché è stato nuovamente raggiunto e, nonostante la condotta aggressiva, accompagnato in Questura. Gli accertamenti di rito hanno evidenziato numerosissimi precedenti penali. A seguito degli accertamenti lo straniero è stato perciò arrestato in attesa della direttissima che si terrà oggi.