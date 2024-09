Ieri sera verso le 21 il peschereccio Genius ormeggiato al porto di Rimini davanti alla sede Sub Gian Neri è affondato presumibilmente per il cedimento di una tavola. Da 2 anni era fermo in disarmo per avaria al motore ed era in attesa di demolizione. Sul posto i vigili del fuoco e la Guardia costiera. Sono state poste panne in mare per evitare dispersione carburante