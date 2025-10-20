Rimini, affitti brevi, rischio occupazione case: “Così gli inquilini non vanno più via”

Da guadagno sicuro a investimento a rischio. Il sistema degli affitti brevi non sembra più garantire quei guadagni, lauti e privi di pericoli, di qualche anno fa. Lo dicono gli operatori del settore, lo confermano analisi economiche ed episodi verificatisi. «Se in piena pandemia il bene rifugio per molti riminesi era diventata la seconda casa da mettere a reddito attraverso gli affitti turistici – spiega Daniela Montagnoli, presidente di Confabitare, all’indomani di un dibattito pubblico sui pro e i contro delle locazioni brevi – adesso bisogna fare molta attenzione a come si opera. Altrimenti succede di ritrovarsi con persone che ti entrano in casa per quindici giorni di vacanza e poi non escono più».