Rimini, affitti brevi, il boom non si arresta: “Ecco quanto si guadagna”

Incassi di decine di migliaia di euro annui. Senza investimenti e rischi. Solo qualche spesuccia per gli arredi e gli impianti di sicurezza. E’ quanto garantisce il mercato delle locazioni turistiche «che solo a Rimini - sottolinea Paolo Montagna, titolare di Affitti brevi Italia, agenzia di via Flaminia specializzata nella gestione delle case vacanza - può garantire ai proprietari fatturati tra i 15 e i 40 mila euro all’anno». E la caccia ai turisti è già iniziata, visti anche i prezzi che circolano. «Si può partire da 1.000 euro a settimana, tra luglio e agosto, per un bilocale medio, fino ad arrivare ai 2.000, 2.500 euro a settimana per un trilocale di qualità, – puntualizza Montagna -. Ma molto dipende anche dai servizi che si garantiscono al cliente, dalla zona in cui è ubicato l’immobile, mare piuttosto che centro, e dal numero di turisti».

