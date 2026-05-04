Rimini, aeroporto: ottimi numeri per aprile, ma primo quadrimestre del 2026 in leggero calo

Prosegue il trend di crescita dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. Nel mese di aprile sono registrati 43.892 passeggeri complessivi, in aumento del +22,4% rispetto ad aprile 2025. Il traffico commerciale ha raggiunto oltre 43 mila passeggeri, con 266 movimenti e un load factor medio di circa l’81%, confermando una buona efficienza operativa già a partire dal primo mese della stagione estiva e una solida risposta della domanda. A trainare il traffico è stata Ryanair, che ha movimentato circa il 65% dei passeggeri del mese (28.585), seguita da Wizz Air con una quota del 28,4% (12.422 passeggeri). Più contenuta ma significativa la presenza di EasyJet (4,7%). Dal punto di vista delle destinazioni, si conferma leader Tirana con 6.641 passeggeri, seguita da Kaunas (5.970) e Palermo (4.086). Buone performance anche per Budapest, Cagliari, Londra Stansted, Praga, Breslavia e Cracovia, a dimostrazione di un network sempre più bilanciato tra traffico etnico, leisure e city break. Particolarmente rilevante il contributo del mercato britannico, con la riattivazione dei collegamenti su Londra Gatwick (EasyJet) e Londra Stansted (Ryanair), che hanno generato complessivamente oltre 3.800 passeggeri nel mese di aprile, rafforzando un bacino ad alto valore strategico per il territorio. Un mercato destinato a crescere ulteriormente già dalle prossime settimane, grazie all’avvio a maggio del collegamento con Londra Heathrow operato da British Airways e, da giugno, al debutto di Ryanair sulla rotta per Manchester.

Nel primo quadrimestre 2026, lo scalo ha registrato 58.793 passeggeri complessivi. Si evidenzia un leggero calo del -4,1% rispetto al 2025, imputabile, si legge in una nota, “principalmente alla mancata operatività di alcune rotte stagionali nel periodo invernale (in particolare Cagliari). Nonostante ciò, il dato conferma la solidità del percorso di sviluppo dello scalo. Le prospettive per la stagione estiva indicano un’ulteriore accelerazione del traffico”.