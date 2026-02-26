Rimini, aeroporto operativo 24 ore al giorno: via libera di Enac

All’indomani dell’annuncio dei nuovi voli Ryanair su Rimini, Parma e Forlì, Enac fa sapere di aver dato parere positivo all’ampliamento delle fasce orarie di operatività dei tre scali dell’Emilia-Romagna. “Questa nuova configurazione non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico”, spiega l’ente regolatore. “L’ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l’efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale”, chiarisce l’Enac. Dunque, a Rimini si passa da 16 a 24 ore di operatività, con avvio entro i primi mesi del 2027. A Parma dall’1 febbraio 2027 si passa da 16 a 18 ore.

Resta invariata a 16 ore l’operatività di Forlì, con copertura dei costi a carico del sistema tariffario.

La copertura dei costi incrementali correlati alla modifica dell’operatività, puntualizza Enac, non ricade sui gestori aeroportuali, ma è assicurata attraverso il sistema tariffario incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione che, per il periodo regolatorio 2025-2029, è stato presentato all’approvazione della Commissione europea. “Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale”, commenta il presidente Pierluigi Di Palma. “Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”, conclude.