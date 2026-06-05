Rimini, aeroporto: in maggio una crescita del 20%, Tirana e Kaunas le mete più gettonate

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino chiude il mese di maggio con 53.512 passeggeri complessivi, registrando una crescita di quasi +20% rispetto allo stesso mese del 2025. Un risultato che consolida la dinamica positiva dello scalo e conferma il progressivo rafforzamento della domanda, in particolare sul fronte internazionale.
Nel mese, il traffico commerciale ha raggiunto 53.173 passeggeri, cui si aggiungono 339 passeggeri di aviazione generale. Positivo anche il dato dei movimenti, pari a 585 nel mese. A trainare il risultato è soprattutto il traffico internazionale.
Il podio delle destinazioni più richieste è interamente estero: Tirana, operata da Wizz Air, conquista il primo posto con 6.768 passeggeri; Kaunas, servita da Ryanair, segue a brevissima distanza con 6.735 viaggiatori; Londra si conferma una delle direttrici più forti del network riminese, con 6.568 passeggeri complessivi grazie alla connettività su tre scali: Stansted con Ryanair, Gatwick con easyJet e Heathrow con British Airways. Sul mercato domestico si confermano positive le performance dei collegamenti per Palermo e Cagliari, entrambi operati da Ryanair.