Rimini, aeroporto: in maggio una crescita del 20%, Tirana e Kaunas le mete più gettonate

A breve, il rafforzamento proseguirà anche con Wizz Air: dall’8 giugno partiranno i nuovi collegamenti per Budapest, con tre frequenze settimanali, e Katowice, con due frequenze settimanali; dal 9 giugno sarà la volta di Chișinău, con due frequenze settimanali. Le nuove rotte si aggiungono ai collegamenti Wizz Air già operativi su Tirana, Varsavia e Sofia, confermando il ruolo crescente della compagnia nello sviluppo dei flussi da e per l’Europa centro-orientale. “Accogliamo con grande soddisfazione i dati di maggio, perché raccontano un fatto molto chiaro: il mercato sta rispondendo, e lo sta facendo con numeri concreti”, commenta Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di AIRiminum. “Questo risultato è il frutto di un lavoro costruito insieme: dagli investimenti del territorio nelle politiche di marketing alle scelte delle compagnie partner, in particolare Ryanair e Wizz Air, che quest’anno hanno deciso di puntare con forza su Rimini incrementando i rispettivi network di 4 e 5 destinazioni”. “Il dato di maggio non è un punto di arrivo, ma la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”, prosegue Corbucci. “Oggi il Fellini può e deve diventare uno strumento sempre più centrale per lo sviluppo economico della Riviera, della Repubblica di San Marino e del Nord Marche. Un aeroporto genera valore quando trasforma la mobilità, il turismo, l’incoming e la connettività internazionale in benefici concreti per il territorio. È questo il nostro obiettivo: trattenere e moltiplicare qui il valore prodotto da un’area che ha numeri, domanda e potenzialità per competere su scala internazionale”. “Per questo la scelta della Regione Emilia-Romagna di intervenire sul riassetto del sistema aeroportuale regionale, promuovendo strumenti capaci di rafforzare la competitività di tutti gli scali e di valorizzarne le diverse vocazioni, appare oggi non solo lungimirante, ma naturale e non più procrastinabile”, aggiunge Corbucci. “La Riviera continua a rappresentare una delle principali aree turistiche della regione e deve poter disporre di un sistema di accesso aereo diretto, agevole e competitivo. Allo stesso tempo, oltre 1,5 milioni di residenti tra Romagna, Repubblica di San Marino e Nord Marche devono poter contare su opportunità di viaggio in linea con quelle degli altri territori moderni e sviluppati”. “Stiamo lavorando perché questo percorso produca già nel 2027 un salto di scala tra i più rilevanti della storia recente dello scalo”, conclude Corbucci. “Per il 2026 confermiamo un obiettivo intorno a 620 mila passeggeri, senza considerare eventuali nuovi voli che le compagnie dovessero decidere di lanciare nel periodo invernale. Ma la vera sfida è costruire da subito le condizioni per una crescita ancora più solida, strutturale e capace di rafforzare la competitività economica dell’intero territorio”.