Rimini, aeroporto: i passeggeri di maggio in aumento del 38% rispetto al 2024

Ancora un mese positivo per l’Aeroporto “Fellini” di Rimini che ha chiuso maggio con un incremento del 38% di passeggeri rispetto al 2024 e del 32,5% rispetto al 2019, indicando una forte ripresa dopo le flessioni degli anni precedenti. I passeggeri che hanno volato, nel mese di maggio, dal Fellini sono stati 45.841. Tra le destinazioni più “gettonate” di primavera troviamo Budapest (che nei primi due mesi di summer season ha avuto sei frequenze settimanali), Cagliari e Palermo, tutte rotte operate da Ryanair, che continua a dominare il traffico passeggeri. Segue Tirana, operata annualmente da Wizzair, che mantiene il podio seguita da Kaunas (operata da Ryanair) e Londra. Alla capitale inglese, l’aeroporto di Rimini è collegato con i voli di Ryanair (Londra Stansted) EasyJet (Londra Gatwick) e British Airways: la compagnia di bandiera del Regno Unito ha debuttato proprio il 15 maggio con il collegamento Fellini Heathrow.

I numeri di maggio sono una conferma per i vertici di AIRiminum 2014 S.p.A., la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Rimini e San Marino “ Il quasi 40% in più - sottolinea l’amministratore delegato Leonardo Corbucci - evidenzia come stia emergendo l’attrattività della destinazione ed attesta il grande lavoro in cui siamo impegnati per valorizzarla, insieme agli stakeholder principali del territorio. Dai numeri emerge un altro aspetto importante: l’attrattività internazionale dello scalo riminese. Il traffico internazionale, in questa prima parte del 2025, ha ormai raggiunto l’80% e premia destinazioni come Budapest, Kaunas, Cracovia e Londra”.

Dall’inizio dell’anno, in totale, i passeggeri che hanno volato dal Fellini sono stati 107 mila 712: 27% in più rispetto al 2024 e 32% in più rispetto al 2019 “Dati che sono in linea con le nostre previsioni iniziali - conclude Corbucci- che stimano un volume totale a fine anno di circa 450 mila passeggeri”