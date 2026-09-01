Rimini. Aeroporto Fellini, un agosto da record con oltre 115mila passeggeri

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” chiude un mese di agosto 2026 da incorniciare, registrando ben 115.507 passeggeri. Si tratta di una crescita imponente, pari al +66,1% rispetto ai 69.546 viaggiatori dello stesso periodo del 2025 e al +72,2% rispetto ad agosto 2019. I numeri incoronano questo mese come il secondo miglior agosto di sempre nella storia dello scalo e il quarto miglior risultato mensile in assoluto. Un traguardo ancora più significativo se si considera che agosto ha battuto persino l’ottimo risultato di luglio, chiuso a quota 113.466, aggiungendo altri 2.041 passeggeri (+1,8%). Il bilancio avrebbe potuto essere ancora più generoso se non ci fossero state alcune cancellazioni causate dalle cattive condizioni meteo e dai disagi operativi legati all’attività eruttiva dell’Etna. In assenza di tali eventi straordinari, il totale sarebbe stato superiore.

Dopo i 101.124 passeggeri di giugno, miglior giugno di sempre, e i 113.466 di luglio, il Fellini supera così quota 100 mila per il terzo mese consecutivo, un risultato che non si verificava dal 2011. Complessivamente, nei soli tre mesi estivi sono transitati dall’aeroporto 330.097 passeggeri.

Il dato più rilevante emerge tuttavia dal quadro annuale complessivo. Nei primi otto mesi del 2026 lo scalo ha movimentato 442.378 passeggeri, contro i 301.965 dello stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando un balzo del +46,5%. Con ben quattro mesi ancora da conteggiare, il traffico registrato al 31 agosto ha già superato l’intero risultato del 2025, chiuso a circa 417 mila passeggeri, stabilendo con largo anticipo il nuovo record assoluto di traffico della gestione AIRiminum. “È probabilmente questo il dato che meglio rappresenta il 2026: il precedente primato annuale è stato superato quando manca ancora un terzo dell’anno. I risultati di giugno, luglio e agosto non possono quindi essere letti come episodi isolati, ma come l’espressione di una nuova scala di traffico ormai raggiunta dallo scalo.”

L’aumento dei volumi si sposa con un tasso di riempimento degli aerei molto alto. Ad agosto i voli commerciali hanno registrato un load factor medio - ovvero la percentuale di posti occupati rispetto a quelli messi in vendita dalle compagnie - del 90%. Questo dimostra che l’aumento dei viaggiatori non dipende solo dall’incremento dei voli disponibili, ma dalla forte risposta dei passeggeri.

La mappa dei flussi conferma la spiccata vocazione internazionale dello scalo. La Polonia guida la classifica con 26.253 passeggeri ad agosto (il 23% del totale) distribuiti tra Cracovia, Varsavia, Katowice e Breslavia, con un riempimento medio dei velivoli superiore al 92% e oltre 87 mila passeggeri da inizio anno. Al secondo posto figura il Regno Unito con 17.123 presenze (15%), grazie alle rotte per Londra Stansted, Heathrow, Gatwick e Manchester. Chiude il podio l’Ungheria con 14.783 passeggeri diretti a Budapest. Insieme, questi tre mercati coprono oltre il 51% dei flussi commerciali, mentre i voli interni verso Palermo, Cagliari e Catania rappresentano l’11%. Quasi nove viaggiatori su dieci arrivano o partono dunque da destinazioni esterne.

Prendendo in esame le singole città, Budapest si posiziona come prima meta assoluta di agosto con 14.783 viaggiatori, precedendo Londra che con i suoi tre scali raggiunge 13.915 passeggeri. Seguono Cracovia (9.783), Varsavia (7.691), Tirana (6.929), Kaunas (6.682) e Sofia (6.626). Si notano percentuali di occupazione dei posti particolarmente elevate verso Kaunas (oltre il 95%), Praga e Cracovia (prossime al 95%), Manchester (quasi 94%), oltre a Colonia, Vienna, Breslavia, Budapest e Katowice che superano o sfiorano il 92%.

“La distribuzione del traffico rappresenta un ulteriore elemento di solidità: le prime tre destinazioni – Budapest, Londra e Cracovia – generano complessivamente oltre 38 mila passeggeri, senza che nessuna singola destinazione superi il 13% del traffico. La crescita del Fellini è quindi sostenuta da un portafoglio di mercati e collegamenti sempre più ampio e diversificato.”