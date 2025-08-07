Rimini, aeroporto: alleanza tra Regione e Provincia, 3 milioni ogni anno per promozione e marketing

Previsto un investimento pluriennale di 3 milioni di euro, destinato a campagne di comunicazione e marketing collegate ai nuovi voli e che valorizzino le località riminesi con le loro specificità.

ai relativi sindaci - è rendere lo scalo riminese sempre più porta d’accesso alla Riviera , favorendo l’internazionalizzazione delle località balneari della Provincia di Rimini attraverso l’arrivo di nuovi vettori aerei e l’apertura di nuove rotte capaci di generare importanti flussi turistici.

Obiettivo dell’a ccordo pluriennale tra la Regione e i Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico, Rimini e Bellaria Igea Marina - operativo dal prossimo anno e presentato questa mattina (giovedì 7 agosto) dall’assessora regionale al Turismo Roberta

La promozione turistica regionale e l’intera Riviera di Rimini unite per lo sviluppo di nuovi collegamenti aerei internazionali dopo l’arrivo nel 2025 di British Airways, Easy Jet e Vueling all’ Aeroporto Federico Fellini di Rimini ed in vista di un importante appuntamento: Routes Europe 2026. Il salone internazionale dei vettori aerei dal 18 al 20 maggio 2026 porterà al Palacongressi di Rimini 1.300 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei da tutto al mondo.

Nello specifico l’accordo prevede molteplici azioni, messe in campo da Apt Servizi Emilia-Romagna congiuntamente ai Comuni, che spaziano, tra le altre, dalla collaborazione con i vettori aerei che opereranno con l’Aeroporto di Rimini (promozione della destinazione nella mail di conferma di acquisto volo del vettore, articoli che raccontino la destinazione sulle riviste di bordo degli aerei, promozione della destinazione tramite annunci sul sito web del vettore) a campagne stampa offline, educational tour per la stampa e campagne advertising sul web, passando per la partecipazione congiunta a fiere internazionali e a grandi manifestazioni di settore e attività di comunicazione e sviluppo con grandi tour operator internazionali.

Per quanto riguarda Routes Europe, la 19a edizione del salone sarà ospitata dal 18 al 20 maggio 2026 a Rimini, per 3 giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni. Gli eventi Routes, parte di Aviation Week Network, sono forum annuali unici nel loro genere dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei. I forum regionali sullo sviluppo delle rotte si tengono nelle Americhe, in Asia, in Europa e in Africa/Medio Oriente. Gli eventi si articolano in incontri programmati, un’esposizione e una conferenza, realizzati in collaborazione con le parti interessate ospitanti.

Un’analisi indipendente mostra che gli aeroporti delle precedenti destinazioni ospitanti hanno visto crescere le loro reti di circa il 6,9% in più rispetto agli aeroporti comparabili nel giro di tre anni, con un giro d’affari diretto che si attesta sui 42 milioni di euro.

La gestione dell’evento prevederà dal city branding del Salone (attraverso la proiezione del logo ROUTES sui più iconici monumenti delle città riminesi) alla sua promozione in tutti i canali di comunicazione di territori ed ente di promozione turistica regionale, passando per la valorizzazione, durante il Salone, delle eccellenze locali e regionali, dai 44 prodotti Dop e Igp all’offerta di arte e cultura, dalla Motor Valley ai siti Unesco.