Rimini, adesca un uomo sui social, poi lo ricatta e gli chiede 3mila euro: 18enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Rimini Viserba hanno denunciato a piede libero un 18enne, incensurato e residente nel cremonese, ritenuto responsabile del reato di estorsione ai danni di un riminese.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dalla vittima, la quale era stata adescata su una piattaforma social. Dopo uno scambio di messaggi a sfondo sessuale, l’uomo era stato fatto oggetto di pesanti minacce: l’interlocutore pretendeva il pagamento di 3.000 euro, prospettando in caso contrario la divulgazione di false accuse circa il presunto possesso di materiale pedopornografico da parte della vittima.

Sotto la pressione del ricatto, l’uomo ha effettuato il versamento della somma richiesta, suddivisa su diversi conti correnti riconducibili all’indagato. L’immediata attivazione dei militari dell’Arma ha permesso di ricostruire i flussi finanziari e di identificare il presunto autore. Grazie al tempestivo intervento presso gli istituti di credito e alla successiva emissione di un decreto di sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria di Rimini, le somme sono state bloccate, assicurando alla vittima la possibilità di recuperare quanto sottratto.