Rimini addio allo storico gelataio Marselli, inventore della “Mattonella”

Rimini dice addio allo storico gelataio di viale Tripoli. Si è spento domenica scorsa Antonio Marselli, inventore della celebre “Mattonella”. Aveva subìto una brutta caduta un mese fa e dopo settimane difficili ci ha lasciato all’età di 93 anni. Sebbene all’inizio della pandemia, avesse contratto il Covid che aveva incrinato la sua tempra, aveva continuato a lavorare fino a un paio di anni fa. Dal dopoguerra aveva costruito un pezzo di Rimini aprendo con il fratello Armando una latteria, quando aveva appena 16 anni, per poi trasformarla in un bar gelateria. Tra le specialità la “Mattonella” (tre gusti fissi, crema, panna e zabaione, e uno a scelta), che una volta si vendeva a fette, e oggi è servita in due ristoranti della città (“Nudecrud “e “La cappa”) e la “Pavesina”. Il funerale domani alle 15 presso la chiesa della Grotta Rossa.