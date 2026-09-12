Rimini, addio alla partigiana Albertina Lipparini: si è spenta a 100 anni

Rimini piange la scomparsa di Albertina Lipparini, storica figura della Resistenza deceduta all’età di 100 anni. Nata a Minerbio nell’aprile del 1926, ha dedicato la sua giovinezza alla lotta di liberazione collaborando attivamente con la 4ª Brigata Garibaldi “Venturoli”, un impegno per la democrazia che le era stato riconosciuto ufficialmente e che ha continuato a testimoniare per tutta la vita, legandosi fermamente anche allo Spi Cgil.

Soltanto lo scorso aprile la centenaria aveva ricevuto nella sua casa riminese la visita del sindacato, che le aveva consegnato una targa di ringraziamento lasciando agli atti una preziosa video-intervista sui suoi ricordi da partigiana e da lavoratrice. Ad omaggiarla a maggio era giunta anche una delegazione dell’Anpi dal suo paese d’origine. L’ultimo saluto ad Albertina si terrà lunedì 14 settembre 2026, alle ore 15:30, presso la chiesa di Regina Pacis.