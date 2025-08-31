Rimini. Addio all’imprenditore Chiari

Rimini in lutto per la scomparsa di Vittorio Chiari, lungimirante imprenditore del gruppo Expert, filantropo, padre e nonno affettuoso. Era il 29 agosto scorso quando è venuto a mancare, all’età di 91 anni, Vittorio Chiari, nato nel cuore dell’Alta Valmarecchia, a Novafeltria. La storia della sua azienda, che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto imprenditoriale della Romagna, comincia nel lontano 1956 con l’attività di vendita della ditta individuale “Chiari Vittorio” che apre il suo primo negozio a Novafeltria. L’ascesa inizia, a stretto giro, nel 1966 con l’apertura del secondo punto vendita nel centro storico di Rimini. Un successo che prosegue negli anni e che porta l’imprenditore a successivi passi: già nel 1975 l’azienda entra infatti a far parte del gruppo Expert.

Undici anni dopo, nel 1986, il commercio all’ingrosso viene ampliato in un’area dedicata di 3mila metri quadri presso il Gros Rimini, dove si effettuano anche forniture professionali ad albergatori e ristoratori. Un fronte, questo, che dagli anni ruggenti della Riviera si è molto ampliato contribuendo al boom del turismo. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, la ditta Chiari è ora presente, oltre allo storico punto vendita di Novafeltria, anche a Rimini con un moderno megastore di 2300 metri quadri in zona Colosseo-Ausl/palazzetto Stadium. La vita privata lo vede padre cinque volte e nonno per nove. Al cordoglio generale si unisce il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini. «Chiari - sottolinea - era un imprenditore lungimirante e coraggioso, un figlio dell’Alta Valmarecchia da cui è partito molti anni fa riuscendo a creare un’azienda importante grazie alla sua intraprendenza». «Era un uomo per bene, molto generoso e attento agli altri, uno zio affettuoso e un amico sincero, sempre dedito alla beneficenza e attivo nella vita parrocchiale - gli fa eco uno dei familiari -. Trattava i dipendenti come un padre e amava profondamente il suo lavoro. L’altra caratteristica era la grande umiltà: non ha mai ostentato bolidi né ricchezze, concentrando i suoi interessi nella passione per il mare e nei viaggi, soprattutto alla volta di Santo Domingo, la capitale della Repubblica domenicana dove ha scoperto il surf, lo sport che ha praticato con passione assieme al ciclismo». Piangono la scomparsa di Chiari la moglie Olga Baldinini, i figli Donatella, Walter, Giuseppe, Matteo e Sara e i nove nipoti con i parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, martedì 2 settembre alle 15, nella chiesa parrocchiale Gesù nostra riconciliazione, in via della Fiera. I familiari di Chiari ringraziano quanti si uniranno in preghiera e esprimono un ringraziamento particolare a tutto il personale del reparto Cure palliative dell’Ospedale “Infermi” di Rimini.