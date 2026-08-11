Rimini, addio all’ex Colonia Enel: arrivano palestra all’aperto, giochi ed eventi per la nuova piazza sul mare

Dopo la demolizione della storica ex Colonia Enel della scorsa primavera, l’area tra viale Regina Margherita e il Parco del Mare si prepara a una trasformazione radicale. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzare una nuova piazza aperta sul mare, pensata per ricucire la zona a monte con la spiaggia libera ed essere vissuta durante tutto l’anno da residenti e turisti.

L’intervento punta sulla versatilità e sulla destagionalizzazione con un layout diviso in tre sezioni ben definite: una palestra a cielo aperto per lo sport outdoor, un parco giochi inclusivo per bambini di tutte le età e un’agorà longitudinale attrezzata per ospitare mercatini, piccoli eventi e manifestazioni culturali anche d’inverno. Più avanti, attraverso un percorso partecipativo guidato dalla Fondazione Piano Strategico e sostenuto da partnership pubblico-private, verranno definiti anche i servizi e i locali commerciali previsti nelle due strutture della piazza. Nel frattempo, i visitatori potranno consultare i rendering del progetto tramite appositi pannelli informativi muniti di QR code installati nell’area. L’opera prevede un investimento di 2,45 milioni di euro, cofinanziato per oltre la metà dalla Regione Emilia-Romagna, con l’inizio dei cantieri fissato per la primavera del 2027.