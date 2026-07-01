Rimini, addio al semaforo di Covignano, due nuovi sottopassi sulla Statale 16 e in via Teodorico

Un pacchetto di investimenti da oltre 8,6 milioni di euro per rivoluzionare la mobilità leggera, abbattere le ultime barriere tra mare e monte e spingere i riminesi a lasciare l’auto in garage. La Giunta di Rimini ha approvato il progetto da candidare ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), nell’ambito del “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”. Se Roma darà il via libera al finanziamento (la richiesta ufficiale è di circa 8,7 milioni), la città vedrà la nascita di due nuovi sottopassi ciclopedonali, oltre a una pioggia di incentivi per le due ruote.