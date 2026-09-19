Rimini, addio al progetto Aurora per lo stadio: il Comune fa da solo

Rimini, no definitivo del Comune al progetto del nuovo stadio presentato da Aurora Immobiliare. L’Amministrazione ha ufficialmente comunicato alla società il rigetto dell’istanza di proroga per le integrazioni al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. La decisione arriva a causa delle persistenti carenze documentali e, soprattutto, del mancato chiarimento sulla sostituzione di uno dei principali finanziatori, attualmente in liquidazione. Le contromisure inviate dal privato dopo il preavviso di agosto non sono bastate a superare i dubbi dei tecnici. Chiusa la porta al privato, il Comune tira dritto per la sua strada: «In autunno presenteremo alla città il nostro programma per lo sport – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad –. Ci faremo interamente carico della riqualificazione per stralci dello stadio Romeo Neri e del trasferimento dell’atletica in via Melucci con una programmazione seria e concreta».