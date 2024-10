Rimini, addio al giornalista Roberto Gabellini

RIMINI. Dopo una lunga malattia si è spento oggi Roberto Gabellini, 75 anni, volto noto nel, panorama del giornalismo sportivo riminese. Gabellini, ex impiegato di banca, si era occupato di cronaca sportiva e, per un periodo più breve, anche dia politica sammarinese. E’ stato collaboratore della Gazzetta di Rimini e del Corriere dello Sport-Stadio e opinionista nel mondo delle radio e tv locali, in particolar modo per le vicende del Rimini calcio. Negli ultimi anni si era dedicato al web diventando opinionista a tutto campo. Ieri tra i messaggi di cordoglio quelli del senatore Cinque Stelle Marco Croatti e del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello. Il funerale è in programma martedì 15 ottobre alle 15 alla Chiesa della Resurrezione alla Grotta Rossa di Rimini.