Rimini, addio al fumettista Romano Garofalo

RIMINI. All’età di 84 anni ci ha lasciati il viserbese Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan e di Alfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti italiani tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta.

«Con la scomparsa di Romano Garofalo», scrive oggi il Comune di Rimini, «il fumetto italiano perde uno dei suoi autori più originali e prolifici. Giornalista, scrittore, sceneggiatore e fumettista, è stato l’inventore di personaggi entrati nell’immaginario di più generazioni, da Jonny Logan a MostrAlfonso, attraversando oltre cinquant’anni di cultura popolare con uno sguardo ironico e intelligente. Negli ultimi anni aveva rivolto il suo interesse sempre più al cinema. Aveva dato vita al progetto “Dal Fumetto al Film”, una raccolta di quaranta progetti cinematografici pensati per diventare film, serie e opere di animazione. Proprio da questo progetto nacque, nel 2023, la mostra ospitata dal Fellini Museum e da Cartoon Club a Palazzo del Fulgor».

«Fra quei quaranta progetti», ricorda sempre il Comune, «uno occupava un posto speciale: Viaggio agli Inferi, ispirato al Viaggio di G. Mastorna, il leggendario film mai realizzato di Federico Fellini. Garofalo ne aveva scritto una sceneggiatura completamente originale, dichiaratamente indipendente da quella di Fellini. Ne immaginava due possibili realizzazioni: un lungometraggio in animazione 3D oppure un film con attori. Era un progetto nel quale credeva profondamente. Lo propose anche al Fellini Museum, individuando nello stesso Castel Sismondo la possibile location del film. Il ricordo di Romano Garofalo assume un significato particolare proprio in questi giorni, mentre Rimini accoglie una nuova edizione di Cartoon Club, manifestazione alla quale ha legato una parte importante del suo percorso artistico. Lo salutiamo con gratitudine, ricordando un autore che non ha mai smesso di immaginare, progettare e raccontare nuovi mondi».