Rimini, addio al calciatore insegnante: Bellariva Virtus in lutto per la scomparsa di Giacomo Arlotti

Addio a Giacomo Arlotti, calciatore e insegnante scomparso improvvisamente a soli 37 anni. Fatale un malore che lo ha colpito nella notte tra venerdì e sabato. Insegnante di matematica e scienze alla media “Marvelli” di Rimini, era stato una colonna delle squadra di calcio Polisportiva Stella e Bellariva Virtus. Ad annunciarne la scomparsa la Bellariva Virtus. “Ci sono notizie che ti arrivano all’improvviso e ti devastano il cuore. E’ morto Giacomo Arlotti, il nostro Arlo... E’ stato con noi 4 anni, dalla Terza categoria fino alla conquista della Prima (indossando anche la fascia di capitano). Oltre che un ottimo giocatore era anche un bravissimo ragazzo, meritandosi la simpatia e la stima di tutti noi, tutte cose che si era guadagnato anche nell’ambito scolastico, dove insegnava matematica e scienze. Ciao Arlo, rimarrai sempre nel nostro cuore”.