Rimini, addio ad Alessandro Piscaglia, medico ed ex consigliere comunale

RIMINI. Lutto a Rimini per la morte del dottor Alessandro Piscaglia. Aveva 95 anni ed è morto all’ospedale di Riccione dove era ricoverato in seguito a una caduta avvenuta ieri pomeriggio. Medico molto conosciuto in città, era stato anche eletto in consiglio comunale nel Patto dei democratici nel 1995 e nei Democratici per Prodi nel 1999, in sostegno prima del sindaco Giuseppe Chicchi e poi di Alberto Ravaioli, dove si era distinto fra l’altro per l’originalità con cui aveva svolto il suo incarico.