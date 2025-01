Rimini. Addio a Walter Lanzetti, ideatore del Bounty

“Ciao babbo, il tuo cammino su questa terra si ferma qui. Hai scritto una parte importante della storia di questa città, portando il divertimento nella capitale del divertimento. Lo YeYe ai tempi di Fellini, l’Italian Pub, il Meeting, il Blow Up con il mitico Zanza e il Bounty: sono tutti pezzi di un’eredità che hai creato e che resterà per sempre. Ti sono profondamente grato per tutto quello che mi hai insegnato. Non avrei potuto desiderare un padre migliore”. Con queste parole Giuliano Lanzetti annuncia la scomparsa del padre Walter.