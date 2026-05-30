Rimini, addio a Valter Vannucci, storico direttore del Caar

Addio a Valter Vannucci, morto a 66 anni, dopo una lunga malattia. Nel 2005 era stato nominato direttore del Caar con già una esperienza lavorativa di 18 anni in varie imprese del settore alimentare tra cui La Cantina Sociale Riminese. Nel 2024 durante i lavori del World union of wholesales markets, al Palacongressi di Rimini, l’allora presidente del Caar Gianni Indino, insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e all’attuale direttrice Cinzia Furiati, avevano consegnato un riconoscimento a Vannucci, proprio per il suo ruolo da direttore del Caar che aveva ricoperto per più di 15 anni. Oggi è previsto il rito funebre alle 15 presso la chiesa di San Giuseppe al Porto.