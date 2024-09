Rimini. Addio a Tamburini, primo presidente di Confederazione Italiana Agricoltori

Aveva 64 anni Raffaele Tamburini, primo presidente di Cia Rimini, deceduto venerdì per le conseguenze di una malattia. Il presidente Danilo Misirocchi, il vicepresidente vicario Lorenzo Falcioni, il direttivo e i soci di Cia Romagna esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Tamburini «primo presidente agricoltore di Cia Rimini, una figura di spicco all’interno della confederazione. Presidente per due mandati dai primi anni ’90, quando l’allora Cia-Confcoltivatori aveva sede in via Giordano Bruno a Rimini, guidò l’associazione attraverso un periodo di grande trasformazione e rinnovamento, impegnandosi insieme alla sua presidenza (anch’essa formata per la prima volta da agricoltori) nel miglioramento tecnico dell’offerta dei servizi e nell’avvicinare di più i soci alla gestione politica».

«Con grande lucidità e capacità di analisi - proseguono gli esponenti di Cia Romagna -, Tamburini aveva mostrato grande determinazione e aveva saputo vedere e percorrere strade nuove che contribuissero al sostegno dei soci e delle aziende, nella convinzione che con l’impegno di ognuno si potesse lavorare insieme per accrescere il benessere di tutti, raggiungere una reale giustizia sociale e una migliore qualità della vita».

Cia Romagna «che ne conserverà per sempre il ricordo», è vicina al dolore dei familiari, a cui vanno le più sentite condoglianze.