Rimini, addio a Pietro Palloni storico presidente del Club Nautico

Addio a Pietro Palloni, storico presidente del Club Nautico Rimini. Lo annuncia il sindaco Jamil Sadegholvaad sui social: “Ho appreso con grande commozione la notizia della scomparsa di Pietro Palloni, uno dei volti più noti della Rimini ‘che sta sul mare’, un riminese innamorato della sua Città, una persona dai toni e dai modi squisiti. Capitava spesso di incontrarlo e proprio di recente, lo scorso luglio, era venuto a trovarmi in ufficio e mi aveva espresso il desiderio di donare parte della sua ricca e curiosa raccolta di volumi alla Biblioteca Gambalunga.

Raccontava agli amici che ‘ad appassionarsi all’odore della salsedine, al movimento delle onde, ai cieli bassi e stellati e alle sfide stesse che il mare porta’ aveva cominciato molto presto, alla giovane età di 13 anni, iniziato dalla madre all’epoca socia della Società Velica Riminese trasformatasi in seguito in Club Nautico Rimini. Quel Club di cui poi era diventato presidente nel 1992 e fino al 2016, animandolo con le sue iniziative, nobilitandolo con i suoi scritti e soprattutto alimentandolo con la sua enorme, contagiosa passione.

Di Pietro Palloni ci restano i libri, caratterizzati tutti da profonda conoscenza tecnica e classe, stile, un pizzico di nostalgia per quella che lui considerava non tanto un hobby, un passatempo ma una straordinaria ragione di vita.

E resta sopra ogni cosa nei tanti che lo hanno conosciuto l’educazione, il modo pacato di porsi, la cultura, la ragionevolezza. Si direbbe ‘un signore di altri tempi’ se ancora oggi non avessimo bisogno come l’aria che respiriamo dello stesso modo di porci l’uno davanti all’altro.

Alla famiglia di Pietro Palloni il profondo cordoglio di Rimini e un sincero abbraccio”.