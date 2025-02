Rimini, addio a Paolo Antonio Masper, storico autista e usciere della Provincia

“Lo scorso 2 febbraio è mancato, improvvisamente, il nostro amico e collega Paolo Antonio Masper”. Lo annuncia la Provincia di Rimini in una nota.

“Paolo aveva solo 61 anni, era infatti nato a Milano il 26 giugno 1963. Era entrato a far parte dell’Amministrazione provinciale di Rimini nel 1997, nel corso del primo mandato del nuovo Ente, istituito nel 1995. Assunto come autista e passato poi nei ranghi della portineria, Paolo in tutti questi anni ha saputo farsi apprezzare e voler bene da tutti: disponibilità, affidabilità, gentilezza e, un suo tratto caratteristico, la capacità di metter sempre di buon umore gli altri, grazie a uno spirito bonario e a un senso dell’ironia contagioso. “Paolino” era anche un grande appassionato di auto e di moto. Nei commenti sui social alla triste notizia è trasversale la gratitudine, di amici e colleghi, per essere stato sempre in grado di regalare a ciascuno un momento di leggerezza e di gioia. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo, Paolo lascia un grande vuoto, quello che solo i cuori sinceri sanno riempire.

I funerali si svolgeranno mercoledì 5 febbraio 2025 alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo di Rimini, in Via Agostino Codazzi 28.