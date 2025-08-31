Rimini. Addio a Maurizio Bartolucci, ex presidente delle Acli

E’ morto a 80 anni, sabato 30 agosto, Maurizio Bartolucci, già presidente delle Acli riminesi, cavaliere del lavoro, psicologo, giudice onorario, «personaggio noto alla cittadinanza e stimatissimo da quanti lo conobbero», fa sapere la stessa Acli Rimini che tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati da amici e istituzioni, ha pubblicato quello delle Acli e del Centro Zavatta. «La Presidenza delle Acli riminesi, il Centro Zavatta e il movimento tutto partecipano con commozione al dolore per la scomparsa di Maurizio, grande amico e compagno di cammino. Il suo apporto, sempre acuto e ricco di discernimento, ha accompagnato gli anni dello sviluppo della nostra associazione, vissuti da lui con profonda partecipazione e responsabilità nella costruzione della nostra esperienza comune. Ci lascia una grande eredità di valori e di impegno, e preghiamo che il suo esempio possa continuare a guidarci anche per il futuro. Grazie Maurizio, ci mancherai tantissimo».

Il funerale avrà luogo domani, lunedì 1 settembre alle ore 15.30 partendo dall’Ospedale di Santarcangelo per la chiesa Collegiata