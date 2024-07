Rimini, Addio a Giovanni Argilli, dalla pista alla concessionaria una grande passione per le moto

Giovanni Argilli è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari mercoledì sera. La notizia ha fatto subito il giro della città e non solo, visto che l’imprenditore era stato titolare di un concessionario che aveva distribuito prima i mezzi della Ktm poi quelli della Honda a intere generazioni di appassionati e non. L’uomo, classe ‘37, lascia la moglie Mirella, sposata nell’ottobre del 1966, i figli Daniele e Milena oltre alle nipoti Asia, Alice e Lara. Chi vorrà dargli l’ultimo saluto potrà farlo da questa sera alle 19, nel rosario che verrà celebrato ai Salesiani di piazza Tripoli, o nel funerale che avrà luogo sempre qui sabato dalle 11.30. Argilli era un volto noto di Rimini. Negli anni ‘60 gestiva un parcheggio di biciclette e noleggio tandem in via Sigismondo. Poi, insieme al fratello minore Arnaldo, si era appassionato di motociclette e del motocross. Aveva aperto una officina della Ktm in via del Titano. I due fratelli Argilli sono stati piloti di motocross negli anni ‘70, a livello regionale e nazionale. Giovanni aveva gestito, fino a metà degli anno ‘80, anche un proprio team di motocross e gare di enduro, che aveva fatto correre diversi piloti locali. Nel 1984 il concessionario si era trasferito in via delle Fosse, iniziando a vendere gli scooter Mbk, per poi passare alla Honda, dopo aver lasciato la Ktm. Proprio lo scorso anno si erano celebrati i 25 anni di collaborazione con il marchio dell’ala dorata. Da tempo la gestione dell’azienda era passata al figlio Daniele, che aveva ereditato la passione, ma l’amore per le motociclette spingeva il signor Giovanni spesso in officina a 87 anni suonati. «Era qui anche ieri mattina (mercoledì ndr) - racconta il figlio - ci faceva quasi “rabbia”, perchè non aveva nemmeno bisogno degli occhiali. Non ce lo aspettavamo».