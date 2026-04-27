Rimini. Addio a Gilberto Gattei, cinquant’anni di radio tra Romagna e San Marino

Si è spento a 69 anni Gilberto Gattei, uno degli speaker più amati e riconoscibili della radiofonia romagnola. Nato il 24 giugno 1956, aveva dedicato l’intera vita al microfono, lasciando un’impronta profonda nell’immaginario collettivo di intere generazioni. La sua storia comincia nel 1976, nel pieno fermento delle radio libere: è a Radio Rimini che il giovane Gattei muove i primi passi, costruendo da subito un rapporto autentico con gli ascoltatori attraverso musica, intrattenimento e una presenza scenica naturale. Il talento non tarda a essere riconosciuto: già nei primi anni Ottanta il suo nome figura tra i dieci disc jockey più rappresentativi delle radio private italiane, un traguardo che lo consacra pioniere di un mestiere ancora tutto da definire. Sua, tra le altre, la celebre voce del Publiphono. Oltre al microfono radiofonico, Gattei si afferma anche come presentatore di eventi, speaker pubblicitario e produttore. Gli anni successivi lo portano a Radio Sabbia e nelle discoteche della Riviera, dove la sua voce scandisce estati, notti e stagioni diventate leggenda. È il tempo d’oro dei grandi locali romagnoli, e Gattei ne è parte integrante. Nel 1996 arriva la svolta che segnerà la fase più lunga della sua carriera: l’approdo a Radio San Marino, dove resterà - stabilmente dal 1997 - fino al 2024. Quasi trent’anni di programmi, produzioni televisive e una presenza quotidiana per migliaia di ascoltatori, che in lui riconoscevano uno stile inconfondibile, caldo e personale. Anche negli ultimi anni non aveva abbandonato il microfono, conducendo un programma su Radio Gamma. Con Gilberto Gattei se ne va una voce che non era solo radiofonica: era il filo sonoro di un territorio e di un’epoca.