Rimini, addio a don Vittorio Maresi, canonico del Duomo

È morto all’età di 92 anni don Vittorio Maresi, uno dei decani della Diocesi di Rimini. Nato a Poggio Berni il 2 dicembre 1933, don Vittorio Maresi è stato ordinato presbitero il 26 giugno 1957 per imposizione delle mani del vescovo di Rimini Emilio Biancheri.

Fu il primo parroco designato della nuova parrocchia di San Raffaele, a Rimini, e parroco del Duomo dal 1970 di cui è diventato canonico. Per tantissimi anni ha poi prestato il suo servizio nella parrocchia di San Agostino e per le strade del centro storico di Rimini, impegnandosi sempre nel diffondere la parola buona del Vangelo.

Don Vittorio è deceduto alla Casa del Clero dopo un lungo periodo di malattia.

Conosciuto e apprezzato da tanti, sacerdoti e laici, per il suo carattere, il ministero di accompagnamento spirituale e il servizio al cammino delle coppie di sposi, ora attende dal Signore il premio per le sue fatiche. “Portiamo nella preghiera don Vittorio perché il Signore lo ricompensi del bene seminato nella sua vita e nel suo ministero e lo renda partecipe della sua gioia” ha detto il Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri.

La santa Messa del funerale si terrà nel Duomo di Rimini, oggi, lunedì 16 marzo alle ore 15, presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi. Tutte le offerte saranno devolute alla Cattedrale che don Vittorio ha amato moltissimo nei suoi molti anni di zelante servizio.