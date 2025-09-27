Rimini, addio a don Luigi Sarti, cappellano militare e colonnello

La Colonnella in lutto per la scomparsa di don Luigi. È tornato ieri nell’abbraccio del Padre all’età di 94 anni don Luigi Sarti, cappellano militare e colonnello. A ricordarlo «per lo spirito di dedizione e la grande affabilità che lo caratterizzavano» è don Concetto Reveruzzi, parroco in Santa Maria Annunziata in via Flaminia 96. «Ogni volta che finiva il suo servizio di messa o di confessionale ripeteva “A Dio piacendo”. Sembrava un ritornello abituale ma in realtà era manifestazione della sua fede profonda», nell’affidarsi a Dio. Fin dai tempi del primo parroco don Fausto Zannnoni, passando per i successori (don Andrea Turchini, don Antonio Moro, don Fabrizio Uraldi e con tutti i seminaristi e sacerdoti che sono affiancati) «è stato sempre al servizio nella parrocchia, disponibile per qualsiasi impegno, con grande attenzione ai più fragili e malati». La veglia funebre si terrà domani, domenica 28 settembre alle 20.30, mentre il funerale, officiato dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi, lunedì alle 15 sempre presso la Chiesa di Santa Maria Annunziata alla Colonnella.