Rimini, addio a Claudio Drudi, mondo sindacale in lutto

Mondo sindacale riminese in lutto. Nei giorni scorsi è scomparso a 78 anni Claudio Drudi, già segretario della Lega SPI - CGIL di Rimini ex quartieri 1 e 4. “Fino all’ultimo dei suoi giorni - si legge in una nota - ha partecipato insieme a tutti noi alla campagna referendaria per i diritti e per il lavoro. I suoi funerali si terranno giovedì 3 luglio alle ore 9 presso la Sala del commiato del Cimitero monumentale di Rimini. Il saluto di commiato sarà tenuto da Meris Soldati a nome dello SPI CGIL di Rimini”.

“Claudio - dice il segretario generale Spi Cgil Rimini Roberto Battaglia - è stato tra i primi volontari del sindacato pensionati a partecipare ai Campi della legalità di Libera, ARCI e SPI CGIL a partire nel 2014 dal Campo di Riace condividendo questa sua esperienza con altri volontari e volontarie del sindacato pensionati della CGIL, per testimoniare, nei terreni e negli immobili confiscati, un impegno forte contro tutte la mafie, come scriveva nel suo diario da Riace. Credo che si possa dire che Claudio aveva la capacità di entrare subito in sintonia con i tanti giovani incontrati nei Campi della Legalità, saper ascoltarli e di trasmettere poi la sua esperienza da volontario, per poi spiegare cosa sia il sindacato pensionati della CGIL e la scelta dell’impegno dei pensionati e delle pensionate per la cultura della legalità. Ciao Claudio, siamo orgogliosi di averti conosciuto e di averti avuto tra noi; grazie per quello che hai fatto e che ci hai dato”.