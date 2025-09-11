Rimini, addio a Claudio Carlini, storico ristoratore

Mondo della ristorazione in lutto per la scomparsa di Claudio Carlini, imprenditore notissimo a Rimini. Con il suo instancabile impegno ha contribuito a rendere vivo e attraente il centro cittadino, forte di una grande energia e di una instancabile passione per il suo lavoro. La sua Osteria della Piazzetta per 18 anni è stata un punto di incontro prezioso per migliaia di persone.

Carlini aveva 70 anni e per almeno 30 anni è stato un grande protagonista del panorama dei locali riminesi. È morto alla clinica Villa Maria, dove era ricoverato. Oltre all’Osteria della Piazzetta era conosciutissimo anche per la sua brillante conduzione dell’ex Osteria del Vizio.