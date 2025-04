Rimini. Addestratore di cani all’Icehotel: “Così giro tutto il mondo a 40 anni”

Addestratore di cani da slitta, guida presso l’Icehotel della Svezia dove si soggiorna in stanze a meno 5 gradi ma anche organizzatore di tour di pesca trivellando creare buchi nello spessore del ghiaccio. Sono soltanto alcuni dei mestieri a cui si dedicato il 40enne verucchiese Marco Montebelli, in giro per il mondo. Tutto è cominciato sette anni fa, nel 2018, fa quando era un batterista e insegnava nelle scuole. In corrispondenza di un momento di crisi ha poi deciso di cambiare la mia vita. Così è volato negli Stati Uniti per quella che sembrava una parentesi attraverso un viaggio in solitaria. Il mese previsto è diventato un periodo di tre mesi e al ritorno si è reso conto che tutto era cambiato a partire da se stesso. Da lì viaggi sempre più lunghi prima in Italia poi all’estero, dal Nord Europa all’Est sino all’Africa.

Montebelli, dove abita adesso?

«Difficile a dirsi, faccio lavori stagionali e viaggio di continuo. Sono appena tornato in Valmarecchia, perché ho finito la stagione all’Icehotel ma a breve tornerò in Asia».

Dove si recherà?

«Andrò in Kirghizistan per riprendere la moto, che ho lasciato mesi addietro, e rimontare in sella. Giusto la scorsa estate era stata la cornice di un’avventura dall’Italia alla Mongolia. Ho percorso circa 35mila chilometri da maggio sino a ottobre, poi al ritorno mi sono fermato all’arrivo del freddo. Tra un mese sarà tempo di ripartire, dopodichè mi fermerò da qualche parte, forse in Grecia».

In quanti Paesi ha vissuto finora?

«Circa 35».

Quali sono i lavori più curiosi a cui si è dedicato?