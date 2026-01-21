Rimini. Accusato di violenza sessuale su un minore, famoso youtuber rischia il processo

Nuovi guai per il 23enne Davide Favaloro, famoso youtuber siciliano meglio conosciuto con il nickname Favarigna33. Concluse le indagini, il pm Davide Ercolani ha chiesto nei suoi confronti il rinvio a giudizio per i reati di stalking verso sua madre. L’udienza preliminare davanti al gup Alessandro Capodimonte è stata fissata per inizio febbraio.

Favaloro, difeso dagli avvocati Monica Morolli e Michele Magaddino, nell'ottobre 2023 venne arrestato per aver adescato online su un gioco per la Playstation un 13enne riminese, convincendolo prima a fare delle videochiamate nelle quali si doveva mostrare nudo e poi a indurlo a compiere atti sessuali. Per farlo, secondo l’accusa, gli avrebbe offerto anche somme di denaro (tra i 10 e i 50 euro), arrivando perfino a minacciare di andare sotto casa sua per dirgli che l’amava. Dalla gelosia però Favaloro sarebbe passato anche alle minacce di morte, fino a perseguitare la madre del giovane. Il 13enne allora cercò inutilmente di liberarsi del suo stalker, bloccandolo sia sui social che sulle piattaforme di gaming. Una mossa che mandò il 23enne su tutte le furie il quale, per ripicca, contattò la donna per farle sapere che le avrebbe ucciso il figlio. A Favaloro, dopo una settimana di detenzione in carcere, furono poi concessi gli arresti domiciliari.