Rimini. Accusato di aver palpeggiato una cosplayer al Riminicomix: 20enne assolto

È stato assolto perché non ha commesso il fatto il 20enne di origini tunisine a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato il sedere nel luglio 2024 a una giovane cosplayer durante il Riminicomix. Così si è pronunciato oggi il collegio penale dopo che nell’ultima udienza il pm Luca Bertuzzi, al termine della requisitoria, aveva chiesto per il giovane una pena di 3 anni di reclusione. Al contrario, l’avvocato Matteo Paruscio, in difesa dell’imputato, non presente comunque in aula al momento della lettura della sentenza, ne aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo come non sia stato provato che a compiere la molestia, inserendo la mano sotto ai pantaloncini scampanati della ragazza, fosse stato proprio lui e non l’amico con cui stava trascorrendo la serata e presente durante l’episodio incriminato.