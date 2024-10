Rimini. Accoltellamento a Miramare, identificati i tre aggressori del 25enne

Sono stati formalmente denunciati dalla squadra mobile, alla Procura della Repubblica di Rimini, 3 albanesi, come presunti autori della violenta aggressione a Miramare nei confronti di un connazionale avvenuta il 2 ottobre scorso. Si tratta di due maggiorenni ed un minorenne, deferito alla Procura per i minorenni di Bologna. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia di Stato finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti, le motivazioni alla base del gesto e gli ulteriori elementi utili all’indagine. La Squadra Mobile della Questura di Rimini sta indagando per tentato omicidio di un albanese di 25 anni accoltellato al fianco sinistro e operato d’urgenza.

L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale di Rimini, non in pericolo di vita, ed è stato anche arrestato in quanto a suo carico pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini.