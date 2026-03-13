Rimini. Abusò di una minorenne nel parco: condannato 22enne

È stato condannato a quattro anni di reclusione il 22enne afghano campione di arti marziali, a giudizio davanti al Tribunale collegiale con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza brasiliana all’epoca dei fatti minorenne avvenuta nel parco Marecchia. Per lui, difeso dall’avvocato Gianluca Tencati, il pm Luca Bertuzzi aveva chiesto una pena pari a sei anni di carcere.

I fatti risalirebbero all’agosto del 2021, quando i due si erano dati appuntamento in centro per trascorrere insieme il pomeriggio. La loro amicizia era nata in stazione. Entrambi, infatti, erano pendolari, lei per motivi di studio, lui invece di lavoro. Secondo la Procura, il giovane, da poco maggiorenne, avrebbe portato la ragazza, all’epoca 15enne, in una zona appartata nel parco Marecchia a breve distanza dal ponte di Tiberio. Arrivati dietro ad una casetta dell’acqua in disuso, avrebbe inziato a baciarla e toccarla in più parti del corpo fino a slacciarsi i pantaloni.

Al rifiuto della ragazza che gli chiedeva cosa stesse facendo, lui l’avrebbe messa di schiena, schiacciandole il viso contro la parete del casotto abbandonato, abbassandole i pantaloni e gli slip per poi consumare in poco tempo il rapporto sessuale. Ciò nonostante la ragazza, immobilizzata dalla paura, lo avesse pregato più volte di smettere e avesse anche cercato di allontanarlo.

La denuncia però non scattò immediatamente, ma dopo un anno. Anzi, dopo quell’episodio, la loro frequentazione continuò ancora per diverso tempo. Del caso la Procura iniziò ad interessarsene solo dopo la segnalazione fatta dalle assistenti sociali che già seguivano la 15enne per problematiche interne alla sua famiglia.