Rimini. Abusi sulla pronipote di sei anni: 73enne condannato

Sette anni e tre mesi di reclusione. È quanto dovrà scontare il 73enne riminese a giudizio per aver abusato della pronipote, per fatti avvenuti tra il 2014 e il 2016, quando la vittima aveva tra i 6 e gli 8 anni. Così ha deciso ieri il collegio penale, presieduto dalla giudice Fiorella Casadei, che ha ritenuto l’uomo, difeso dall'avvocata Cinzia Bonfantini, colpevole per i reati di violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne. Sentenza che ha riconosciuto alle parti civili, tutelate dall’avvocato Mattia Lancini, un risarcimento di 80mila euro, di cui 50mila a favore della vittima e 30mila ai genitori. Per il 73enne, il pm Davide Ercolani, che ha condotto le indagini, al termine della requisitoria aveva chiesto una condanna a 13 anni di carcere, avendolo definito “un mostro come It”, il famoso pagliaccio del romanzo horror di Stephen King al quale è ispirato anche un film, che attirava le sue vittime con la scusa di farle giocare. Questo perché, secondo quanto sostenuto dall'accusa, gli abusi si sarebbero verificati nell’appartamento dell'uomo, frequentata dalla bimba in assenza della madre, spesso con il pretesto di far giocare i cagnolini in camera da letto.