Rimini, abusi su una ragazza disabile in clinica. Un 50enne invalido in carrozzina accusato di violenza sessuale

Avrebbe attirato in una zona priva di telecamere della clinica una 21enne disabile con la scusa di aiutarlo con la sedia a rotelle, abusando di lei. Per questo motivo un invalido 50enne è indagato per violenza sessuale. I fatti contestati sarebbero avvenuti la scorsa primavera in una clinica di Rimini. Solo l’intervento di un’anziana ospite della struttura aveva impedito che l’uomo - per il quale il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio - proseguisse nel suo intento. Secondo quanto ricostruito l’invalido anche in passato avrebbe commesso azioni simili.