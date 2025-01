Rimini. Abusi edilizi, il Governo prepara la sanatoria. L’assessora Ridolfi: «Occhio alle ricadute sul turismo»

E’ stato chiamato decreto “Salva casa”, anche se sarebbe meglio definirlo decreto “Cancella abusi edilizi”. Quelli piccoli, però, come balconi trasformati in stanze abitabili, soprelevazioni agli ultimi piani per ricavare mini appartamentini, locali accessori spuntati senza autorizzazioni. Un provvedimento varato a fine 2024, ma congelato per mesi, in attesa del varo delle linee guida, quelle che, martedì scorso, sono state presentate alla stampa dai dirigenti del ministero delle Infrastrutture. E che potranno rimettere in moto un settore, le costruzioni, che, dopo aver navigato nei due anni successivi al covid, tra utili e pil in crescita, grazie al vento in poppa del superbonus 110, dalla sua cancellazione in poi si è improvvisamente arenato. Creando preoccupazioni a imprenditori e lavoratori.

Via con le sanatorie, dunque, e avanti tutta con le vendite degli appartamenti, finora bloccate da abusi insanabili per legge. Come quelli presenti in immobili costruiti prima del 1977, che ora potranno essere regolarizzati tramite una Scia in sanatoria, con una sanzione che varia tra 1.032 e 10.328 euro, senza necessità di verifiche urbanistiche.

Ma non finisce qui. Perché tra le principali innovazioni, previste dalle linee guida, ci sono, anche, l’introduzione del silenzio assenso per le richieste edilizie entro 45 giorni, la possibilità di sanare irregolarità su immobili vincolati e nuove semplificazioni per il recupero dei sottotetti fino al cambio di destinazione d’uso.