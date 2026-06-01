Rimini, abusata a 13 anni dal patrigno: registra le violenze e lo fa arrestare

Violenza sessuale aggravata su una minore, figlia della sua compagna convivente, che all’epoca dei fatti non aveva nemmeno ancora compiuto 13 anni. È la pesante accusa alla quale deve rispondere un 44enne sudamericano, difeso dall’avvocato Gilberto Martinini, ora in carcere ai Casetti a disposizione dell’Autorità giudiziaria dopo che i carabinieri hanno dato esecuzione dell’ordinanza della misura cautelare disposta dalla gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del pm Davide Ercolani.
Gli abusi sarebbero stati commessi nel Riminese tra luglio 2025 e il mese di maggio di quest’anno. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrigno costringeva la ragazzina a subire e compiere atti sessuali, approfittando della convivenza all’interno del medesimo nucleo familiare. Nello specifico, il 44enne, bloccò fisicamente la vittima stringendole i polsi per vincerne le resistenze e approfittando del suo stato di sonno, nonché mediante minacce espresse (minacciando ritorsioni violente contro la madre e l’intervento degli assistenti sociali) e tacite (inserendo frammenti di vetro nel ghiaccio fornito alla 13enne), compì con lei atti sessuali ripetuti e completi.