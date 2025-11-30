Rimini. Abbracci, carezze e il furto del portafoglio: due trans in manette

Agganciano due 22enni fuori da una discoteca, poi mentre li distraggono palpeggiandoli anche nei genitali, baciandoli, accarezzandogli i capelli e mostrandogli il seno, uno di loro gli sfila dalla tasca dei pantaloni il portafoglio e si allontana. Le due transessuali peruviane, entrambe 41enni, però non potevano immaginare che ad osservare la scena, avvenuta alle 3 di notte di sabato, c’erano gli agenti del Nucleo Falchi della Polizia locale, impegnati in un controllo notturno fuori dal locale. Scattato l’arresto per furto aggravato in concorso, le due trans, dopo aver passato la notte in cella di sicurezza come disposto dal pm, ieri mattina sono comparse in tribunale per la direttissima. Per loro, difese dagli avvocati Sonia Giulianelli e Stefano Afrone, il giudice Luca Gessaroli dopo la convalida dell’arresto non ha disposto alcuna misura cautelare, in attesa della prima udienza del processo in programma a marzo. Non accolta quindi la richiesta della Procura che per aveva chiesto come misura cautelare il divieto di dimora.