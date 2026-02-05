Rimini, “abbassate le tariffe dei parcheggi”: appello di Confcommercio, Confesercenti e Cna

«Un’ottima operazione», sottolinea la Confesercenti. «Che speriamo si concretizzi il prima possibile», rilancia la Cna. «E che possa servire ad abbassare il costo orario delle tariffe di sosta», puntualizza la Confcommercio. Commenti entusiasti quelli delle categorie economiche sulla decisione dell’amministrazione comunale, annunciata ieri dagli assessori al Bilancio, Magrini, e alla Mobilità, Morolli, di voler acquisire i parcheggi Scarpetti e Flori, attualmente gestiti dalla Rimini Parking Gest srl (la convenzione scadrà nel 2049).
Un sì a nota unica, dal quale, però, si differenzia la Confartigianato: «Per cultura economica, riteniamo più lineare che l’Amministrazione si occupi della strategia generale e deleghi ai privati la gestione», precisa il presidente Davide Cupioli.